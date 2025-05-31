Çaykur Rizespor: 5 - Hatayspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 43'te Babajide Akintola, 50 ile 90+3. dakikalarda Ali Sowe, 72'de Emrecan Bulut ve 90'da Ibrahim Olawoyin attı. Konuk ekibin gollerini ise 68'de Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerim Alıcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor sezonu 49 puanla 6. sırada tamamlarken, küme düşmeyi garantileyen Hatayspor ise 26 puanla 18. sırada kapattı.