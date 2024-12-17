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        Çaykur Rizespor: 6 - Vanspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, konuk ettiği Vanspor Futbol Kulübü'nü 6-0 mağlup ederek grup aşamasına kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:31 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:31
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        Çaykur Rizespor 6 golle turladı!
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        Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda evinde Vanspor Futbol Kulübü'nü 6-0 mağlup etti.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19'da Jurecka, 24'te Emrecan Bulut, 34 ve 85'te Altin Zeqiri ve 43 ve 45+2. dakikalarda Dal Varesanovic attı.

        Bu sonucun ardından Karadeniz temsilcisi, adını gruplara yazdırdı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Altın Zeqiri’nin sağ kanattan gerçekleştirdiği ortasında vuruşunu yapan Varesanovic'in şutunda kaleci Cantuğ Temel'den seken topa kafa vuruşunu yapan Jurecka’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

        24. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Giannis Papanikolaou’nun pasında topa bekletmeden vuruşunu yapan Emrecan Bulut’un şutunda top filelerle buluştu. 2-0

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        34. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Dal Varesanovic’in sağ çaprazdan gerçekleştirildiği şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Altin Zeqiri’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

        43. dakikada Eray’ın savunmadan aldığı topla verdiği pasında vuruşunu gerçekleştiren Dal Varesanovic’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

        45+2. dakikada Altın Zeqiri ile paslaşarak ceza sahasına inen Dal Varesanovic’in şutunda şeşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

        79. dakikada Onur’un ceza sahası içerisinde Doğanay’a yatarak müdahalesi sonrası hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi.

        80. dakikada penaltıda topun başına geçen Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        85. dakikada Buljubasic’in pasında sol kanatta topla buluşan Altin Zeqiri’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0

        Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Halil Pehlivan (Habil Özbakır dk.46), Casper Hojer, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Giannis Papanikolaou (Benhur Keser dk.46), Dal Varesanovic (Doğanay Avcı dk. 46), Buljubasic, Altin Zeqiri, Jurecka (Ali Sowe dk.63), Emrecan Bulut (Amir Hadziahmetovic dk.63)

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        Yedekler: Ivo Grbic, Khusniddin Alikulov, Davit Akintola, Mithat Pala, Martin Minchev

        Teknik Direktör: İlhan Palut

        Vanspor F.K.: Cantuğ Temel (Sedat Ablak dk.90), Onur Özcan, Ensar Çavuşoğlu, Muhammed Çoksu, Kerem Çağatay (Abdulkadir Akyüz dk.90), Muhammet Ali Doğan, Anıl Yıldırım (Ömer Arda Bilici dk.46), Rıdvan Dönmez, Fuat Bavuk, Hasan Bilal, Sergen Yatağan

        Yedekler: Murat Beler, Muhammed Rojhat Şakar, Arda Buğday, Boran Yağızer

        Teknik Direktör: Murat Yıldırım

        Sarı kart: Muhammet Ali Doğan, (Vanspor F.K.)

        Goller: Jurecka (dk. 19), Emrecan Bulut (dk. 24), Altin Zeqiri (dk. 34 ve 85) Dal Varesanovic (dk.43 ve 45+2) (Çaykur Rizespor)

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