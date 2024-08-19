Çaykur Rizespor'da Benhur Keser sakatlandı
Çaykur Rizespor'un kanat oyuncusu Benhur Keser, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan ötürü en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Benhur Keser, antrenman sırasında sakatlık geçirdi.
Arka adale sakatlığı yaşayan Benhur Keser’in yapılan muayenesi sonucunda hamstring grubu kaslarından semimembranosus kası tendonunda kısmi yırtık tespit edildi.
27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun ameliyat olmasına karar verildi. Benhur Keser’in sahalara geri dönüşünün 6 ila 12 hafta sürebileceği belirtildi.