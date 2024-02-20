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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Benhur Keser için sakatlık açıklaması - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Benhur Keser için sakatlık açıklaması

        Çaykur Rizespor'dan Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Gökhan Akkan ve mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Benhur Keser'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:23
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        Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması!
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        Çaykur Rizespor'dan Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe maçında sakatlanan Benhur Keser ve Gökhan Akkan'ın durumu hakkında açıklama geldi.

        Yeşil- mavili kulüpten sakat oyuncular hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "GÖKHAN AKKAN: 16.02.2024 tarihinde son antrenmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan oyuncumuz ertesi gün yapılan tetkikinde arka adalesinde hafif bir zorlama tespit edilmesine rağmen maç öncesi ısınmada kendini denemek istemiş fakat ağrısının artması üzerine riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır.

        Yapılan 3 günlük tedaviye rağmen ağrıları tamamen geçmeyen oyuncunun takım antrenmanına katılması uygun görülmeyerek tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuz Yılport Samsunspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

        BENHUR KESER: 17.02.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Benhur Keser’in yapılan muayene ve detaylı tetkikleri sonucunda Hamstring ( uyluk arka adele) grubu semimembranous kasında izole musculotendinous junction ( kas tendon kavşağı) total’e yakın rüptür tespit edilmiştir.

        Yapılan çoklu konsültasyonlar sonrasında ameliyat açısından planlama yapılmıştır. Tahmini geri dönüşü 2-4 ay olarak öngörülmektedir. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygılarımızla duyurulur."

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