Süper Lig'de 2020/2021 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlıyor!

ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - FENERBAHÇE: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Çaykur Didi

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Deniz, Thiam, Frey

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE SEZONU AÇIYOR

Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona son yıllarda başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde girecek. Geçtiğimiz sezon ligi 7. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Transfer sürecine çok hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, lig başlamadan 11 ismi kadrosuna katmayı başardı. Fenerbahçe, savunma hattını Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Caner Erkin ve Filip Novak ile güçlendirirken, orta sahaya Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve İsmail Yüksek transferlerini gerçekleştirdi.

Hücum hattına ise Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam ve Barış Sungur takviyelerini yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle de yollarını ayırdı. Fenerbahçe, bu isimlerin yanı sıra geçen sene sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadrosuna kattı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde kiralık Zanka ile Michael Frey de yeniden takıma döndü.

AYRILIKLAR

Pandemi sürecinde bu sezonun planlarını erkenden yapmaya başlayan Fenerbahçe, henüz geçen sezon sona ermeden gönderilecek isimleri de belirleri. Sarı-lacivertliler, pandemi sürecinin ardından Max Kruse ve Mauricio Isla ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Max Kruse ve Mauricio Isla'nın ardından sezon sonunda da önemli isimlerle vedalaştı. Sarı-lacivertliler, kiralık Simon Falette'in yanı sıra Erten Ersu, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

RİZE'NİN SÜPER LİG'DE 20. SEZONU

Süper Lig'de 63'üncü sezon bu hafta oynanacak olan maçlarla başlarken, Çaykur Rizespor Türk futbolunun en üst seviyesindeki kulvarda bu yıl 20'nci sezonunu geçirecek. Yeşil-mavililer, 19 sezonda Süper Lig'de çıktığı 648 maçta 202 galibiyet, 155 beraberlik ve 291 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de rakip filelere 725 gol gönderen yeşil-mavililer kalesinde ise 932 gole engel olmadı.

39. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Rize'deki 2020-2021 açılış maçıyla Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı. Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.

BİR MAÇ TEKRAR EDİLDİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.