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HaberlerFutbolÇaykur Rizespor, Samsunspor'la berabere kaldı, son 16 turuna yükseldi

Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi

Çaykur Rizespor

53. dakikada Yılport Samsunsporlu futbolcu Enes İslam İlkin, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

55. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kullandığı köşe atışında, Chatziisaias'ın ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu arka direkte Scepovic ağlara gönderdi: 0-1

87. dakikada Yılport Samsunspor skora denge getirdi. Ev sahibi takımın atağında, Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken topu Ahmethan Köse, plase bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

YılportSamsunspor: Furkan Köse, Caner Arıcı, Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 62 Guido Koçer),Onur Eriş (Dk. 62 Atabey Çiçek),Ahmethan Köse, Nuri Terliksiz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Gökhan Alsan),Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Attamah, Atakan Akkaynak, Scepovic, Emir Han Topçu, Barış Alıcı (Dk. 77 Eren Karadağ),Chatziisaias, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Talbi),Orhan Ovacıklı, Muhammet Çelik (Dk. 69 Samudio)

Goller: Dk. 55 Scepovic (Çaykur Rizespor),Dk. 87 Ahmethan Köse (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Muhammet Çelik, Dk. 41 Chatziisaias, Dk. 90+5 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor),Dk. 49 Ahmethan Köse, Dk. 70 Caner Arıcı, Dk. 90+2 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+3 Furkan Köse, Dk. 90+7 Nuri Terliksiz (Yılport Samsunspor)

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