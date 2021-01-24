Çaykur Rizespor, Sumudica'ya kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigÇaykur Rizespor
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Sumudica'ya kavuşuyor

Süper Lig'de çoğu koronavirüs nedeniyle 12 oyuncusunun eksik olmasına karşın, 2 haftada 4 puan kazanan Çaykur Rizespor, Fenerbahçe deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Yeşil mavililerde, daha önce prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Marius Sumudica´nın da yarın Türkiye´ye geleceği öğrenildi

Çaykur Rizespor, Sumudica'ya kavuşuyor

Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 12 oyuncudan yoksun çıktıkları 2 maçtan 4 puan aldıklarından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti. Bakır, "Gaziantep FK ve Başakşehir FK maçlarından 4 puan almış olmamız bizim açımızdan oldukça önemli. Özellikle bakıldığında takımımızdaki eksikleri göz önüne alırsak ve çok sayıda oyuncumuzun sağlık nedenleriyle aramızda olmaması düşündürücüydü. Gaziantep FK maçında 10, Başakşehir FK maçında 12 oyuncumuzdan yoksunduk. Bu zor şartlar da sahaya çıkan futbolcularımız göstermiş olduğu performans ve mücadele bizleri çok mutlu etti. Biz onlara her zaman inandık ve güvendik. Bu işi başaracaklarına inancımız tamdı. Burada motivasyon da çok önemliydi ve ortaya çıkan sonuç bizleri de mutlu etti" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇIYLA ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe maçıyla da çıkış sürdürmek istediklerini kaydeden Bakır, "Amacımız bu aşamadan sonra iki maçtan aldığımız 4 puanın devamını getirmek. Tabii zor bir süreç. Lig de kolay maç yok. Her maç kendi için de ayrı bir zor. Şimdi Fenerbahçe maçına bakıyoruz. Fenerbahçe deplasmanı elbette olduk zor bir deplasman ama sakatlıktan ve hastalıktan dönecek oyuncularımız var. Onların dönmesi ve hafta için de belki aramıza katılacak yeni oyuncularla beraber Fenerbahçe maçı bizim açımızdan geçtiğimiz iki maça göre daha alternatifli maç olacak. İnşallah bu çıkışımızı sürdüreceğiz. Bu çıkışla taraftarımızı da mutlu etmek istiyoruz inşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.

SUMUDİCA YARIN TÜRKİYE´DE

Öte yandan Çaykur Rizespor'un prensip anlaşmasına varıp, 1 buçuk yıllık sözleşmeye imza atması beklenen teknik direktör Marius Sumudica´nın yarın ülkesinden Türkiye´ye geleceği, tarafların son bir görüşme yaptıktan sonra da kendisini yeşil mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN - BJK maçı kaç kaç, skor ne? İlk 11'ler ve kadrolar...
FUTBOLKartal geri döndü!
Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL88'de gelen zafer!
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Mesut Özil'e mesaj!
FUTBOLYıldızlardan Mesut'a mesaj var!
Mesut Özil idmanda!
FUTBOLMesut idmanda!
Son dakika haberi | Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de: 3,5 yıllık sözleşme imzalandı
FUTBOLMesut Özil resmen Fenerbahçe'de
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Galatasaray ilk 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLTerim kararını verdi!
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı muhtemel 11'ler -Spor Haberleri
FUTBOLSergen Yalçın'ın 11'i
Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük
FUTBOLBaşkan açıkladı: Galatasaray ile görüştük
Bilal Ceylan Beşiktaş'ta - Transfer haberleri
FUTBOLGenç sağ bek Beşiktaş'ta!
Sergen Yalçın'dan transfer sözleri
FUTBOLTransfer için flaş sözler