Caz efsanelerine ödül

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen ve cazın, güncel müziğin yıldız isimlerini bir araya getiren 26. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülleri dün akşam Avusturya Kültür Ofisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi.

Ömür Göksel

Yaşam Boyu Başarı Ödülleri bu yıl caz davulcusu Hasan Hürsever ve müzikseverlerin “Türkiye Ses Kralı” olarak tanıdığı Ömür Göksel’in oldu. Türkiye’de caz müziğinin sevilmesine büyük katkıları olan Hürsever ve Göksel ödüllerinin aldıktan sonra sahneye çıktı. Hasan Hürsever Trio ile Balkan Paradise Orchestra izleyenlere eşsiz bir gece yaşattı.

Hasan Hürsever

Sunuculuğunu İpek Atcan’ın üstlendiği törende, İstanbul Caz Festivali’ne desteklerinden dolayı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı; İstanbul Caz Festivali Otomotiv Sponsoru Volvo Car Turkey; Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru Anadolu Efes; Vitrin Seri Sponsoru ve Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru SOCAR Türkiye teşekkür plaketlerini aldı. Törende festivalin 22 yıldır sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA’ya da plaketi sunuldu.