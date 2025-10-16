ÇBK Mersin: 69 - Basket Landes: 70 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'e 70-69 yenildi.
Mersin ekibi, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Alin Faur (Romanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Maden Lucic (Karadağ)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 20, Hayes 10, Burke 13, Razheva 8, Vanloo, Manolya Kurtulmuş, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 3, Geiselsoder 13, Asena Yalçın 2
Basket Landes: Wojta 9, Droguet 2, Djekoundade 3, Musa 7, Lacan 9, Macquet 9, Ewodo 9, Massey 10, Bussiere 12
1. Periyot: 19-18
Devre: 34-34
3. Periyot: 54-56
4. Periyot: 69-70