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        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin: 83 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 78 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 83 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 78 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktöring, deplasmanda ÇBK Mersin'e 83-78 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:19
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        Yarı final serisinde ilk maç Mersin'in
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        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Nagehan Seyda Kurden, Önder Yılmaz, Mehmet Şahin

        ÇBK Mersin: Anderson 20, Carleton 12, Rupert 4, Mccovan 16, Johannes 29, Pelin Derya Bilgiç 2, Sinem Ataş, Asena Yalçın, Derin Yaya

        Başantrenör: Ahmet Kandemir

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Yueru Li 13, Vanloo 15, Gökşen Fitik 12, Park 9, Ayşe Cora 4, Derin Erdoğan 3, Sude Yılmaz,

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        Başantrenör: Ekrem Memnun

        1. Periyot: 20-17

        Devre: 42-34

        3. Periyot: 61-53

        4. Periyot: 83-78

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