CDP'de "A" skoru ile küresel çevre liderleri arasında yer aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş stratejisine yansıtıyor.

Bu kapsamda 2011'de çevre raporlama platformu CDP'ye raporlama yapan ve 2024'teki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaşan Türk Telekom, "A" notunu korumanın yanı sıra ilk defa katıldığı Su Programı'nda "A-" skoruna erişip, bu yıl da küresel çevresel liderler ligindeki yerini güçlendirdi.

Şirket, şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ile 2020 baz yılından bu yana, tüm yıllar için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 kategorilerinde grup seviyesinde emisyon hesaplamalarını tamamlayarak, doğruluk ve tutarlılığı artıran metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirdi.

REKLAM

Ayrıca iklim değişikliğinin iş üzerindeki etkilerini detaylı biçimde analiz etmek amacıyla Risk ve Fırsat analizleri sayısallaştırılarak, finansallar üzerindeki potansiyel etkileri de hesaplandı ve kurumsal karar alma süreçlerine entegre edildi.

Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını güçlendirerek sürece devam eden Türk Telekom, enerji verimliliği çözümleri, yapay zeka destekli optimizasyonları, akıllı şehir uygulamaları, yeni nesil yeşil şebeke teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonları projeleriyle iklim kriziyle mücadelede sektör liderliğini pekiştirme adımları atıyor.