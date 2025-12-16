Habertürk
        CDP'de "A" skoru ile küresel çevre liderleri arasında yer aldı - Teknoloji Haberleri

        CDP'de "A" skoru ile küresel çevre liderleri arasında yer aldı

        Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek not olan "A" skoru ile bu yıl da "Global A" listesindeki yerini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:54
        CDP'de "A" skoru ile küresel çevre liderleri arasında yer aldı
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş stratejisine yansıtıyor.

        Bu kapsamda 2011'de çevre raporlama platformu CDP'ye raporlama yapan ve 2024'teki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaşan Türk Telekom, "A" notunu korumanın yanı sıra ilk defa katıldığı Su Programı'nda "A-" skoruna erişip, bu yıl da küresel çevresel liderler ligindeki yerini güçlendirdi.

        Şirket, şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ile 2020 baz yılından bu yana, tüm yıllar için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 kategorilerinde grup seviyesinde emisyon hesaplamalarını tamamlayarak, doğruluk ve tutarlılığı artıran metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirdi.

        Ayrıca iklim değişikliğinin iş üzerindeki etkilerini detaylı biçimde analiz etmek amacıyla Risk ve Fırsat analizleri sayısallaştırılarak, finansallar üzerindeki potansiyel etkileri de hesaplandı ve kurumsal karar alma süreçlerine entegre edildi.

        Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını güçlendirerek sürece devam eden Türk Telekom, enerji verimliliği çözümleri, yapay zeka destekli optimizasyonları, akıllı şehir uygulamaları, yeni nesil yeşil şebeke teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonları projeleriyle iklim kriziyle mücadelede sektör liderliğini pekiştirme adımları atıyor.

        CDP, şirketlerin ve şehirlerin çevresel performansını ölçen, iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi alanlarda dünyadaki en etkili derecelendirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. CDP, raporlayan kuruluşları A'dan D'ye kadar derecelendiriyor ve A skoru, çevresel liderlik ve yüksek şeffaflık standartlarını temsil ediyor.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TÜRKİYE'NİN KAYNAKLARIYLA GÜCÜNÜ GELECEĞE TAŞIMA İRADESİ GÖRÜYORUZ"

        Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, sürdürülebilirliği bir yükümlülük değil, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla gücünü geleceğe taşıma iradesi olarak gördüklerini belirtti.

        Şahin, attıkları her adımı yarının Türkiye'sini gözeterek planladıklarının altını çizerek, çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir kalkınmayı sahiplenen bir yaklaşımı kurumsal stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini anlattı.

        Bu doğrultuda belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerini tüm çalışanlar seviyesinde ele alarak performans süreçlerine entegre ettiklerini ve kurum genelinde ortak bir iklim eylemi bilinci oluşturduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "CDP'de Küresel Liderler arasında yer almamız, kapsamlı analiz ve iyileştirme süreçlerini tüm birimlerimizle birlikte kararlılıkla yürüttüğümüzün bir göstergesi. 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2030'a kadar yüzde 45 azaltım ve 2050'de Net Sıfır hedeflerimize ilerlerken, emisyon hesaplamalarımızı güçlendiren veri iyileştirmeleri, risk-fırsat çalışmaları ve çalışan seviyesine indirdiğimiz sürdürülebilirlik KPI'larıyla kurumsal dönüşümümüzü derinleştiriyoruz. Teknoloji ve inovasyon odağımızla hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de daha dayanıklı bir gelecek inşa ediyoruz. Bu yolculuk yalnızca kurumumuzun değil, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunma kararlılığının da bir göstergesi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakma sorumluluğuyla geleceğe güvenle yürümeye ve sürdürülebilirlikte öncü olmaya devam edeceğiz."

