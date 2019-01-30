Cebindeki telefon hayatını kurtardı

İstanbul Bağcılar Oto Center'da alacak verecek meseli yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Hakan D. isimli zanlı, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Uğur Beyaz'ı tabancayla vurdu. Kurşunlardan bir tanesi vurulan Beyaz'ın cebinde bulunan cep telefonuna isabet etti.

TELEFONA İSABET ETTİ

İHA'nın haberine göre olay, Bağcılar Oto Center'da 11.30 sıralarında yaşandı. Hakan D. isimli galerici, alacak verecek nedeniyle tartıştığı Uğur Beyaz'a tabancayla iki el ateş etti. Mermilerden bir tanesi Beyaz'ın karnına gelirken, bir diğeri ise cebinde bulunan telefona isabet etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, Beyaz ise ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.