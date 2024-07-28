Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk Çeşme'si Cedi Osman ile Ebru Şahin, tanışıp birbirlerine âşık olduğu Çeşme'de tatil yapıyor. Osman ile Şahin, denizde bir hayli romantik anlar yaşadı

Habertürk Giriş: 28.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:09 facebook

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