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        Haberler Ekonomi Kripto Para Çek Merkez Bankası rezervlerinde Bitcoin tutacak - Kripto Para Haberleri

        Çek Merkez Bankası rezervlerinde Bitcoin tutacak

        Çek Merkez Bankası Başkanı Ales Michl, rezervlerinde yüzde 5 oranına kadar Bitcoin tutmayı planladıklarını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:09
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        Çek Merkez Bankası'nda Bitcoin hazırlığı
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        Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Ales Michl, Financial Times'da yayımlanan röportajında, Bitcoin'e yatırım yapma planını merkez bankasının yönetim kuruluna sunacağını açıkladı.

        Michl, planın onaylanması durumunda, bankanın 140 milyar Euro tutarındaki rezervlerinin yüzde 5'ine kadarını Bitcoin olarak tutabileceğini belirtti.

        Bitcoin'in, birçok kişi için alternatif bir yatırım olduğu için ABD Başkanı Donald Trump'ın desteği olmasa bile değerinin artacağını belirten Michl "Bitcoin varlıklarımızın çeşitlendirilmesi için iyi görünüyor” dedi.

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