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Çekmeköy'de kuyumcu soygunu: Çalan alarm hırsızı yakalattı

İstanbul Çekmeköy'de bir kuyumcunun duvarını delerek içeri giren hırsız, kuyumcunun alarmı çalınca panikle kaçmaya başladı. O sırada yoldan geçmekte olan polis ekibi, kaçan hırsızı saklandığı bodrumda kıskıvrak yakaladı

Çekmeköy'de kuyumcu soygunu: Çalan alarm hırsızı yakalattı
DHA

Olay, saat 05.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Kuyumcunun bulunduğu pasajın arka tarafındaki kepenk kilidini kıran bir kişi önce pasaja girdi.

Hırsız, daha sonra pasajın içindeki kuyumcunun duvarında delik açarak içeri girdi. Hırsız, içerisinde altın bulunan ve kilitli olan kasaları ve çekmeceleri açmaya çalıştığı sırada dükkanın alarmı çalmaya başladı. Bu sırada caddede devriye gezen polis ekibi alarmı çalan kuyumcuyu kontrol etmek istedi. Pasaja yanaşan polis ekibi, içeriden bir kişinin koşarak çıktığını gördü. Kaçan kişi ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Paniğe kapılan hırsız elindeki malzemeleri çevredeki boş arsaya attıktan sonra bir evin bodrumuna saklandı. Kaçan kişinin gözden kaybolduğu noktada çalışma yapan polis ekipleri, zanlıyı bir evin bodrumunda saklanırken buldu.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği dükkanda ve pasaj çevresinde incelemelerde bulundu. DHA'nın haberine göre; zanlının, kaçarken boş arsaya fırlattığı, kepenk açmak ve duvar kırmakta kullandığı malzemeler ile kuyumcudan çaldığı ziynet eşyaları ise bulunarak muhafazaya alındı.


Kuyumcu dükkanının sahibi Ali Haydar Söğüt, "Polis arkadaşlar aradılar. Alarmımız çalmış, polis arkadaşlar da müdahale etmiş. Biz de geldik ama daha olayı görmedik. Henüz tam bir bilgimiz yok ama kasanın dışında kalan malları almışlar. Ona göre de bakacağız duruma" şeklinde konuştu.

Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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