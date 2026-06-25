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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Çekya Meksika Maç Sonucu, Özeti ve Golleri - Çekya Meksika Dünya Kupası Grup Maçı Kaç Kaç Bitti

        Çekya: 0 - Meksika: 3 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Çekya ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Meksika 3-0 kazandı ve 9 puanla grubu lider tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Meksika grubu lider tamamladı!

        2026 Dünya Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çekya ile Meksika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Meksika 3-0'lık net bir skorla kazandı.

        Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Mateo Chavez Garcia, 61'de Julian Quinones ve 90+4'te ise Alvaro Fidalgo kaydetti.

        Bu sonucun ardından Meksika 9 puanla grubu lider tamamladı. Çekya ise 1 puanla sonuncu bitirerek turnuvaya veda etti.

        A Grubu'nun lideri olan Meksika, son 32 turunda C, E, F, H, I gruplarından birinin üçüncüsü ile eşleşecek.

        A Grubu puan durumu:

        Meksika - 3 maç - 9 puan

        Güney Afrika - 3 maç - 4 puan

        Güney Kore - 3 maç - 3 puan

        Çekya - 3 maç - 1 puan

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