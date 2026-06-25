Çekya: 0 - Meksika: 3 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Çekya ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Meksika 3-0 kazandı ve 9 puanla grubu lider tamamladı.
Giriş: 25 Haziran 2026 - 09:19 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çekya ile Meksika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Meksika 3-0'lık net bir skorla kazandı.
Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Mateo Chavez Garcia, 61'de Julian Quinones ve 90+4'te ise Alvaro Fidalgo kaydetti.
Bu sonucun ardından Meksika 9 puanla grubu lider tamamladı. Çekya ise 1 puanla sonuncu bitirerek turnuvaya veda etti.
A Grubu'nun lideri olan Meksika, son 32 turunda C, E, F, H, I gruplarından birinin üçüncüsü ile eşleşecek.
A Grubu puan durumu:
Meksika - 3 maç - 9 puan
Güney Afrika - 3 maç - 4 puan
Güney Kore - 3 maç - 3 puan
Çekya - 3 maç - 1 puan
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