2026 Dünya Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çekya ile Meksika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Meksika 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Mateo Chavez Garcia, 61'de Julian Quinones ve 90+4'te ise Alvaro Fidalgo kaydetti.

Bu sonucun ardından Meksika 9 puanla grubu lider tamamladı. Çekya ise 1 puanla sonuncu bitirerek turnuvaya veda etti.

A Grubu'nun lideri olan Meksika, son 32 turunda C, E, F, H, I gruplarından birinin üçüncüsü ile eşleşecek.

A Grubu puan durumu:

Meksika - 3 maç - 9 puan

Güney Afrika - 3 maç - 4 puan

Güney Kore - 3 maç - 3 puan

Çekya - 3 maç - 1 puan