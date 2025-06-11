Çelik Yumruklar filminin konusu nedir? Çelik Yumruklar filmi oyuncuları kimler?
Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi 11 Haziran akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu Jeremy Leven, John Gatins , Dan Gilroy tarafından kaleme alınan filmin, yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturmaktadır. Film, Richard Mathenson'un 1956 yılında kaleme aldığı kısa hikâyesi Steel yakın gelecekte insanlar yerine androidlerin dövüştüğü bir zamanı konu alıyor. İşte Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, sorularının yanıtı...
Çelik Yumruklar filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Hugh Jackman, Dakota Goyo ve Evangeline Lilly'nin paylaştığı film, 2011 yılında vizyona girdi. Peki, "Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, Çelik Yumruklar oyuncuları kimler?" İşte Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncuları...
ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Richard Mathenson'un 1956 yılında kaleme aldığı kısa hikâyesi Steel yakın gelecekte insanlar yerine androidlerin dövüştüğü bir zamanı anlatıyordu. Hatta Mathenson bunun için 1974 yılını öngörmüştü.
1963 yılında dönemin en tutulan serisi The Twiligt Zone'nda (Alacakaranlık Kuşağı) aynı isimle kısa bir bölüm televizyona uyarlandı. Lee Marvin'in başrolünde yer aldığı bölümde, eskiden oldukça iyi bir boksör olan Steel Kelly'in para kazanmak için robot boksör Battling Maxo'yu kullanmasını, ancak parçaları eskidiği için onun yerine kendisinin geçmesini anlatıyordu.
ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Hugh Jackman: Charlie Kenton
Dakota Goyo: Max Kenton
Kevin Durand: Ricky
Evangeline Lilly: Bailey Tallet
Hope Davis: Debra
Anthony Mackie: Finn
Olga Fonda: Farra Lemcova
James Rebhorn: Uncle Marvin
Karl Yune: Mashido
James Rebhorn: Marvin