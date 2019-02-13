NBA'de Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 112-109 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 112-109 misafir Celtics kazandı.

All-star oyun kurucusu Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıkan Celtics'te 3 oyuncu, 20 veya üstünde sayı kaydetti. Gordon Hayward 26 sayı, Al Horford 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Jayson Tatum 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.

76ers cephesinde Joel Embiid'in 23 sayı, 14 ribaunt ve Jimmy Butler'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 2 sayı ve 2 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 117-113

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 109-112

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 107-108

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 88-118

Golden State Warriors-Utah Jazz: 115-108