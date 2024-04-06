Cem Belevi: Yüzünü kapatma
Şarkıcı Cem Belevi, önceki gün Arnavutköy'de bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Belevi kız arkadaşına; "Yüzünü kapatma" dedi
Giriş: 06.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:38
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cem Belevi ve kız arkadaşı Arnavutköy'de otomobillerinde objektiflere yansıdı.
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Cem Belevi, eliyle yüzünü gizlemeye çalışan kız arkadaşının eline vurarak; "Yüzünü gizleme sakın" dedi.
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Belevi, "Siz öyle bir anda çıkınca yüzünü kapattı, bir şey yok" dedi. Yanındaki kız arkadaşının kim olduğunu da açıklamayan şarkıcı, gaza basarak hızlıca oradan ayrıldı.
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