Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Cem Ciritci'den Olympiakos maçı için tepki! - Basketbol Haberleri

        Cem Ciritci'den Olympiakos maçı için tepki!

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, EuroLeague'de dün oynanması gereken Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesiyle ilgili, "Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. EuroLeague'e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cem Ciritci'den Olympiakos maçı için tepki!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında dün oynanması gereken Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesiyle ilgili, müsabakanın bugün veya yarın oynanması için yaptıkları 2 önerinin reddedildiğini belirterek, verilen karara tepki gösterdi.

        Ciritci, konuyla ilgili FB TV'ye yaptığı açıklamada, karşılaşmadan 2 saat önce EuroLeague yetkililerinin, olumsuz hava koşulları sebebiyle Yunanistan hükümeti tarafından maçın tehir edildiğini kendileriyle paylaştığını belirtti.

        Bu kararın ardından harekete geçerek yetkililerle görüştüklerini aktaran Cem Ciritci, şu ifadeleri kullandı:

        "En azından maçın bugün oynanması ile ilgili öneride bulunduk. Fakat aynı şehrin takımlarının (Olympiakos, Panathinaikos) aynı gün içerisinde maç yapamayacağından dolayı bu önerimiz reddedildi. Geçmişte bu tür durumlarda Anadolu Efes ile bizim aynı tarihlerde maç yapmışlığımız var. Türkiye'den buraya geldik, zaman ve emek kaybı var. Maçın yarın oynanması için başka bir teklif götürdük. Bu teklif de Olympiakos-AEK maçı sebebiyle kabul görmedi. O maçın ertelenmesi söz konusu olabilirdi fakat AEK'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı sebebiyle ertelenemeyeceğini söylediler. Bütün önerilerimiz bu şekilde reddedildi. Bu akşam Panathinaikos AKTOR-Valencia Basket maçı var. Bu akşamı merakla bekliyoruz. Bugün de hava şartları dünden farksız değil. Aynı hava şartları var. Dün maçın iptal olmasının nedeni taraftarların güvenliği. Hükümetin almış olduğu bir karar. Bugün ne değişecek, o maç oynanacak? Eğer o maç oynanırsa bu güvenlikle ilgili bir durum değil. Olympiakos salonundaki su sızıntısından kaynaklanan bir durum. Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. EuroLeague'e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"