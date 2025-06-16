Ünlü isimler zaman zaman halkın içine karışarak, toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda görülüyor. O isimlerden biri de Cem Yiğit Üzümoğlu.

Metroda seyahat eden oyuncuyu, bir hayranı fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da sevgilisiyle sezonu açmıştı. REKLAM