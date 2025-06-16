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        Haberler Magazin Cem Yiğit Üzümoğlu, metroda - Magazin haberleri

        Cem Yiğit Üzümoğlu, metroda

        Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, metroda yolculuk yaparken hayranları tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:45
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        Metroda ünlü var
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        Ünlü isimler zaman zaman halkın içine karışarak, toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda görülüyor. O isimlerden biri de Cem Yiğit Üzümoğlu.

        Metroda seyahat eden oyuncuyu, bir hayranı fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.

        Cem Yiğit Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da sevgilisiyle sezonu açmıştı.

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        Oyuncu, Yalıkavak’taki bir mekânda sevgilisiyle aşklarını gözler önüne sermişti.

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        #Cem Yiğit Üzümoğlu
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