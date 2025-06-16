Cem Yiğit Üzümoğlu, metroda
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, metroda yolculuk yaparken hayranları tarafından görüntülendi
Ünlü isimler zaman zaman halkın içine karışarak, toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda görülüyor. O isimlerden biri de Cem Yiğit Üzümoğlu.
Metroda seyahat eden oyuncuyu, bir hayranı fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.
Cem Yiğit Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da sevgilisiyle sezonu açmıştı.
Oyuncu, Yalıkavak’taki bir mekânda sevgilisiyle aşklarını gözler önüne sermişti.