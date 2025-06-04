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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, 2.5 + milyon TL'ye şımardı

        Cem Yılmaz, 2.5 + milyon TL'ye şımardı

        Cem Yılmaz, kendisini şımartarak yeni bir motosiklet edindi. ABD'den özel olarak getirilen parçalarla birlikte Yılmaz'ın şımarmasının maddi karşılığı, 2 milyon 500 bin liranın üzerinde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:54
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        2.5 + milyon TL'ye şımardı
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        Cem Yılmaz, yaklaşık bir yıldır 'CEM YILMAZ - CMXXIV' gösterisinin; Türkiye, Avrupa ve ABD turnesinde sahneye çıkıyor.

        Turnede bir hayli yorulan Cem Yılmaz, kendisini ödüllendirdi. Kendisine satın aldığı motosiklete ABD'den özel olarak getirttiği parçaları da ekleten Yılmaz, kelimenin tam anlamıyla kendini şımarttı.

        Cem Yılmaz'ın kendisini şımartmasının maddi karşılığı ise 2 milyon 500 bin liranın üzerinde. Yılmaz, başarılı geçen gösterilerin gururunu, yeni motosikletinin üzerinde verdiği özel duruşlu pozlarla gözler önüne serdi.

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        #cem yılmaz
        #motosiklet
        #ABD
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