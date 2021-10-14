Cem Yılmaz, satışa çıkardığı 'NFT'lerinin dördüncüsüne de alıcı buldu. Çizimlerini geçtiğimiz haftalardan itibaren OpenSea isimli bir platformda sergileyen Yılmaz, "CYHEAD000000" isimli 'NFT'sini, 'cryptoeeee' isimli bir kullanıcıya 10,69 ethereum yani yaklaşık 40 bin dolar karşılığında sattı.

Twitter hesabı üzerinden alıcıya teşekkür eden Yılmaz, ayrıca bu kişinin ömür boyunca gösterileri için iki kişilik davetiye kazandığını duyurdu.

Yılmaz satış sonrasında da profil fotoğrafını değiştirdi.

'000001KIZ', 'CYHEAD000001 RED', 'CYHEAD000005 NAVY'

Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı bulmuştu.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor.

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.