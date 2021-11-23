Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın o sözlerine yanıt

30 yıl aradan sonra, 'Metin Akpınar ile Muhabbet' gösterisiyle hayranlarıyla buluşan Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında Cem Yılmaz hakkında da yorumlarda bulundu. 'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a konuk olan Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan." ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN BENİ SAHNEDE İZLERSE ÇOK MUTLU OLURUM"

Metin Akpınar'ın bu sözlerinin ardından Cem Yılmaz'dan yanıt gecikmedi. Ünlü komedyen, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun,teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum."