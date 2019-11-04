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HaberlerMagazinCem Yılmaz'dan o iddiaya cevap - Magazin haberleri

Cem Yılmaz'dan o iddiaya cevap

Defne Samyeli'den ayrılan Cem Yılmaz suskunluğunu bozdu. Ünlü komedyen, Serenay Sarıkaya ile ilgili iddialara, "Bu haberlerin gerçekliği yoktur" yanıtını verdi

Cem Yılmaz - Defne Samyeli

Yaklaşık 1,5 yıldır birliktelik yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılık sebebinin oyuncu Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti.

CEM YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından hafta sonu gittiği kitap fuarında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, "Bu haberlerin gerçekliği yoktur" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

DEFNE SAMYELİ: HAYRETLE İZLİYORUM

Defne Samyeli ise geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yapmıştı:

Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok.

"HAYIRLI, FAYDALI BAŞKA İŞLER D İLİYORUM"

İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum.

İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum...

 

 

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