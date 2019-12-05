Geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Mucize' filminin devamı niteliğinde olan 'Mucize2 Aşk'ın galası Maslak'ta yapıldı. Davete Cem Yılmaz da katıldı.
"PARTNERİMİ KAPATMA"
Galaya yalnız gelen Cem Yılmaz, yanına gelen muhabirlere, "Partnerimi kapatma" diyerek takıldı.
Yılmaz daha sonra da, "Gel hayatım" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.
Ünlü komedyenin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.
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