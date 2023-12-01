Cem Yılmaz,'G.O.R.A. 2'yi çekecek

'Arif'in uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra başına gelenlerin hikâye edinildiği 2004 yapımı 'G.O.R.A.', gösterildiği dönemde Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu.

Gösterimde 36 hafta kalan 'G.O.R.A.' için 4.001.711 bilet kesilmişti. İzleyicilerin filmin ikincisini de istemelerine rağmen Cem Yılmaz, bu konuda çekimser kalmıştı.

Cem Yılmaz, 2017'de 'G.O.R.A'nın ikincisini gündemine aldığını açıklasa da aradan geçen 6 yılda bu konuda bir girişimde bulunmadı. Yılmaz, en nihayetinde 'G.O.R.A. 2'yi çekmeye karar verdi. Senaryo yazımında son aşamaya gelen Cem Yılmaz, çekimleri yaz aylarında gerçekleştirmeyi planlıyor.