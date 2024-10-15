Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu yayınladı. Yılmaz, dizinin ikinci sezonunda Erşan Kuneri'nin yaşlılığını canlandırmak için makyaj masasına oturdu.

'Erşan Kuneri'nin yaşlandırma tekniğinin her aşaması paylaşıldı.

'Erşan Kuneri'nin 84'üncü yaşına dönmesi yaklaşık 6 saat sürdü.

Cem Yılmaz başta olmak üzere 'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonun oyuncu kadrosunda; Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz, Alişan Uğur ve Ozan Çelik Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.