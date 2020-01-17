Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Cem Yılmaz;

2000'lerin başında tasarladı.

2 yıl önce çekim hazırlıklarına başladı.

2018'in sonbaharında çekimlerini tamamladı.

Dünyada bir benzeri daha olmayan filmini ekimde izleyicinin karşısına çıkardı.

'Karakomik Filmler'...

Tek seansta iki film.

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Karakomik Filmler' serisinin ilki gösterime 18 Ekim'de girdi.

İzleyiciler, '2 Arada' ve 'Kaçamak'ı aynı seansta izledi.

Cem Yılmaz'ın sinemaya yeni bir tarz olarak sunduğu 'Karakomik Filmler'in ikincisinin de senaryosu ve yönetmenliği ilkinde olduğu gibi kendisine ait.

'Deli' ve 'Emanet' adlı filmlerden oluşan 'Karakomik Filmler 2', gösterime bugün girdi.

'Karakomik Filmler 2'nin 'Deli'sinde Cem Yılmaz'a başrollerde Özkan Uğur, Cem Davran, Emin Gürsoy ve Büşra Develi eşlik etti.

Filmde Cem Yılmaz'ın dayısı Mehmet Küçükdurmaz da önemli karakterlerden birini canlandırdı.

'Karakomik Filmler 2'nin 'Emanet'inde ise Cem Yılmaz'ın rol arkadaşları Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer, Tülin Özen ve Celil Nalçakan oldu.

'Karakomik Filmler 2'nin en belirgin özelliklerinden biri Cem Yılmaz'ın her filminde olduğu gibi Yeşilçam'a bulunduğu saygı duruşunda yine derin izlere sahip olması.

'Karakomik Filmler 2'nin galasına katılan Yavuz Turgul, Yeşilçam'ın da Cem Yılmaz'a duyduğu saygının sembolü oldu.

'Karakomik Filmler'in adından da anlaşılacağı üzere hayatın tam ortasından temalara sahip olması.

Neşe ile hüzün...

Komedi ile dram...

Serinin ikinci filminde de merkezi konumda yer alan 'Neşe ile Hüzün' motifleri izleyiciye keyifli saatler yaşatacak düzeyde.

Günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek, hayat hikâyemize dahil olabilecek veya bizim hayat hikâyelerine dahil olabileceğimiz karakterler, beyazperdeye izleyiciyi yormayacak en yalın şekilde yansıtılıyor.

Günlük yaşamda bizi neşelendiren, üzen, çalışma şevki veren, yoran, yaşama tutunma enerjisiyle dolduran, öfkelendiren kişiler - unsurlar - konular üzerine yönelttiği düşünceler, şükretmeler, iç hesaplaşmalar ve yargılamalar pastanın üzerindeki çilek kıvamında.

'Karakomik Filmler', bir ilke imza atılarak sinemaya yeni bir anlayış getirmesiyle, hikâyeleriyle, yönetmenliğiyle ve oyuncularıyla Cem Yılmaz sinemasının da Türk sinemasının da özel filmi olmasının yanı sıra ayrıcalıklı bir özelliğe daha sahip.

O da 'Kısa sürede çok işler başarmak'...

Demem o ki;

Film çekmek her türlü zordur.

Hikâyeyi standart sürenin altındaki bir sürede anlatmak en zorudur.

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin hikâyelerini standart sürenin altında bir sürede anlatabilmesine rağmen izleyicide uzun etki bırakması kanımca filmi izlenesi kılan en önemli nedenlerden.