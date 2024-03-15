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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil sessizliği - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'ın aşk sessizliği

        Cem Yılmaz'ın kısa bir süre önce Necla Karahalil ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülenen Yılmaz, gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 08:25 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:28
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cem Yılmaz, Etiler'deki ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı.

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        AŞK SESSİZLİĞİ

        Yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündem olan Cem Yılmaz'ın kısa bir süre önce gönlünü yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Yılmaz, basın mensuplarının konuyla ilgili soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

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        Cem Yılmaz, daha sonra hızlıca otomobiline binip oradan ayrıldı.

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        YENİ SEVGİLİSİ BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü komedyenin yayımladığı fotoğrafta, yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu.

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        Fotoğraftaki gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi kendi sosyal medya hesabından yayımladığı aynı fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Cem Yılmaz'ın yeni aşkı, yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil.

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        Necla Karahalil, paylaşımına "Şubat gibi Şubat... Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerine, oley" notunu düşmüştü. Sevgilisinin bu sözlerine kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz da fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.

        Necla Karahalil, yeni bir paylaşımda bulunarak; "Aşk üzerine söylenen hiçbir şeye inanmayın. Gidin yaşayın" demişti.

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        NECLA KARAHALİL HAKKINDA

        1987'de Tekirdağ'da doğan Necla Karahalil, grafik tasarım öğrenimi gördü. Karahalil, özellikle sosyal medya hesabından yayımladığı pilates videolarıyla tanınıyor.

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        Öte yandan Cem Yılmaz, bir önceki sevgilisi Rüya Demirbulut'tan Mayıs 2022'de ayrılmıştı.

        #cem yılmaz
        #Necla Karahalil
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