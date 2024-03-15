YENİ SEVGİLİSİ BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü komedyenin yayımladığı fotoğrafta, yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu.