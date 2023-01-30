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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cem Yılmaz'ın NFT hali

Cem Yılmaz'ın NFT çalışmaları meraklılarından büyük ilgi görüyor. Yılmaz, bazı çalışmalarını arkadaşlarına hediye ederken bazılarını ise satıyor. Cem 2021'in Ekim ayında 15 günde 45 adet NFT satarak 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etmişti...

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  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri

    Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Cem Yılmaz, NFT (Non-fungible token) akımına ayak uyduran isimler arasında... NFT çalışmalarını sürdüren Yılmaz, yeni eserlerini de satışa sundu.

    Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve ilgi gören çalışmalarının başında kendisini resmettiği NFT geliyor.

  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri

    Yılmaz, 2021'in Ekim ayında 15 günde 45 adet NFT satarak 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etmişti...
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri

    NFT DÜNYASINA ÜNLÜ AKINI

    NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girmişti. Türkiye'de de Cem Yılmaz, Nurgül Yeşilçay ve Can Bonomo gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında...
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri

    NFT NEDİR?

    NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor

    NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchain izlenir.
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri

    Yılmaz'ın diğer yeni NFT çalışmaları ise şunlar...

     
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
  • Cem Yılmaz'ın NFT hali - Magazin haberleri
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