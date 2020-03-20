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Yönetmenliğini ve senaristliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın üstlendiği Karakomik Filmler serisi artık Netflix'te seyirciyle buluşacak.

Yılmaz, Twitter hesabından "Karakomik Filmler'i Netflix'de izleyebilirsiniz. Sağlıklı olun, dikkatli olun, sevgiler..." ifadelerini kullanarak takipçilerine duyurdu.

FİLMİN KONUSU NE?

Geçtiğimiz yıl ekim ayında vizyona giren filmin konusu Kaçamak, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor.

Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur’un tatile çıkan 4 arkadaşı canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterine hayat veriyor. Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.