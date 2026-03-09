Cem Yılmaz sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz, İspanya'nın Madrid kentinde sevgilisi ile objektiflere yansıdı. Ünlü komedyenin kız arkadaşı merak konusu olurken, Yılmaz'ın eski sevgilisiyle barıştığı iddia edildi
Cem Yılmaz, Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'nda gizemli bir kadın ile el ele görüntülendi.
Ünlü komedyenin yanındaki ismin, 'Erşan Kuneri' projesinde beraber rol aldığı oyuncu Rüya Demirbulut olduğu öne sürüldü.
Çift, 2022'de de aşk yaşamıştı. İkili, Cem Yılmaz'ın Levent'teki evine girerken görüntülenmişti.
Yılmaz, gazetecilerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun yanınızdaki hanımefendiyi tanıyamadık, neler söylemek istersiniz?" sorusuna ünlü komedyen, "Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Beni tanıdınız ama değil mi?" demekle, yetinmişti.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Demirbulut, ayrıca Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven ile beraber 'Taxim' oyununda da rol almıştı.
Aşk defteri kabarık olan Yılmaz, 2024'te Necla Karahalil'den ayrılmıştı.