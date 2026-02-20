Cem Yılmaz, 'G.O.R.A'nın devam filmi 'GORA 4 GORA'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Çekimler öncesi form tutmak için kolları sıvayan 52 yaşındaki Cem Yılmaz, spora ağırlık verdi.

Ünlü komedyenin spor eğitmeni Sami Hamidi, Cem Yılmaz'ın spor yaptığı anları sosyal medya sayfasında yayımladı.

Hamidi, paylaşımına; "G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz" şeklinde esprili bir mesaj da ekledi.

Cem Yılmaz, CMXXIV gösterisindeki görüntüsüyle dikkat çekmiş ve kiloları sosyal medyada konuşulmuştu.

Cem Yılmaz ve spor eğitmeni Sami Hamidi, 2020'de de bu fotoğrafı paylaşmıştı.