Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz, yeni filmi öncesi form tutuyor - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz kampa girdi

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi 'GORA 4 GORA'nın çekimleri öncesi formunu yakalamak için spora ağırlık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cem Yılmaz kampa girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cem Yılmaz, 'G.O.R.A'nın devam filmi 'GORA 4 GORA'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Çekimler öncesi form tutmak için kolları sıvayan 52 yaşındaki Cem Yılmaz, spora ağırlık verdi.

        Ünlü komedyenin spor eğitmeni Sami Hamidi, Cem Yılmaz'ın spor yaptığı anları sosyal medya sayfasında yayımladı.

        Hamidi, paylaşımına; "G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz" şeklinde esprili bir mesaj da ekledi.

        Cem Yılmaz, CMXXIV gösterisindeki görüntüsüyle dikkat çekmiş ve kiloları sosyal medyada konuşulmuştu.

        Cem Yılmaz ve spor eğitmeni Sami Hamidi, 2020'de de bu fotoğrafı paylaşmıştı.
        Cem Yılmaz ve spor eğitmeni Sami Hamidi, 2020'de de bu fotoğrafı paylaşmıştı.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan çocuk yakalandı

        Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.

        #cem yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması