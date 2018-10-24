Cem Yılmaz’dan 'bilet fiyatı' açıklaması

Şimdilerde dikkatini 'Karakomik Filmler' projesine veren komedyen Cem Yılmaz, film dışında bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Başarılı komedyen, "Yeni gösterin Türkiye'de de olacak mı?" sorusuna, "Elbette olacak. Bilet fiyatları da her zaman ne kadarsa öyle olacak. Sansasyonel haberlere inanmayın" yanıtını verdi