Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cemal Alpan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Cemal Alpan hayatını kaybetti

        Ünlü yönetmen Cemal Alpan, 57 yaşında hayatını kaybetti. Alpan'ın cenazesi, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 20:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cemal Alpan hayatını kaybetti

        Cemal Alpan, pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybederek doğum gününde vefat etti.

        Alpan'ın vefatını kardeşi Cem Alpan, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Abimi, Cemal Alpan’ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

        REKLAM

        Cem Alpan, yaptığı bir diğer paylaşımda abisinin cenaze töreni detaylarını da duyurdu. Usta yönetmen, yarın öğle vakti Teşvikiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

        Cemal Alpan’ın vefatının ardından Mine Tugay, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Tugay, "Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        CEMAL ALPAN KİMDİR?

        1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cemal Alpan, eğitim hayatını Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Sanat bilgisini derinleştirmek için Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Sanat Tarihi eğitimi aldı.

        Alpan, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin rol aldığı reklam filmlerini çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

        #Cemal Alpan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın