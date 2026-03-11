Cemal Alpan hayatını kaybetti

Cemal Alpan, pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybederek doğum gününde vefat etti.

Alpan'ın vefatını kardeşi Cem Alpan, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Abimi, Cemal Alpan’ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Cem Alpan, yaptığı bir diğer paylaşımda abisinin cenaze töreni detaylarını da duyurdu. Usta yönetmen, yarın öğle vakti Teşvikiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Cemal Alpan’ın vefatının ardından Mine Tugay, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Tugay, "Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CEMAL ALPAN KİMDİR?

1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cemal Alpan, eğitim hayatını Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Sanat bilgisini derinleştirmek için Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Sanat Tarihi eğitimi aldı.

Alpan, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin rol aldığı reklam filmlerini çekmişti.