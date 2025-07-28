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        Haberler Magazin Cemre Baysel, ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Cemre Baysel, ameliyat oldu

        Oyuncu Cemre Baysel, hastane yatağından bulunduğu paylaşımla bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Baysel, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek; "Endişelenecek bir şey yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:39
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        Ameliyat oldu
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        Oyuncu Cemre Baysel, hastane yatağından bulunduğu paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Geçirdiği operasyon sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Baysel, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Ameliyatın ardından çekilen bir fotoğrafı yayımlayan Cemre Baysel; "Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada bir anı olarak kalsın" notunu ekleyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Fotoğraflar: Instagram

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