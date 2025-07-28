Cemre Baysel, ameliyat oldu

Oyuncu Cemre Baysel, hastane yatağından bulunduğu paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Geçirdiği operasyon sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Baysel, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ameliyatın ardından çekilen bir fotoğrafı yayımlayan Cemre Baysel; "Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada bir anı olarak kalsın" notunu ekleyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Fotoğraflar: Instagram