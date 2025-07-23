Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz ay sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayıran Cemre Baysel, arkadaşı Öykü Çelik ile tatile çıktı.

Türkbükü’ndeki bir plajda görüntülenen ikili, günü sohbet ederek geçirdi.

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Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da da tatil yapmıştı.

Öykü Çelik, gün boyu plaj elbisesini çıkarmadan şezlongta oturdu.

Cemre Baysel'in neşeli hali böyle görüntülendi.