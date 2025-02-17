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        Cemre düşme tarihleri 2025: İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Cemre düşme tarihleri belli oldu. Cemre düşmesi, Türk halk takvimine göre kış mevsiminin sona yaklaşırken doğada meydana gelen sıcaklık değişikliklerini anlatan bir inançtır. Cemre, aslında "ateş" ya da "sıcaklık" anlamına gelir. Bu inanca göre, her yıl Şubat ayında 3 ayrı cemre düşer ve her biri doğanın farklı bir kısmını ısıtır. Peki Cemre düşmesi ne zaman? 2025 İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:51
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        Cemre düştüğünde, halk inancına göre doğada bazı değişikliklerin başladığına inanılır. Cemre düşmesi, kışın sonlarına doğru havanın, suyun ve toprağın ısınmasıyla ilişkilendirilir. Peki ilk cemre ne zaman düşecek? İşte sırasıyla cemre düşme tarihi 2025

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        CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025

        Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. "Baharın habercisi" olarak kabul edilen cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

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        CEMRE NEDİR?

        Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir.

        Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

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