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Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı

Avrupa Müzik'in kurucuları Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem, hayatını kaybetti. Mehmet Erdem'in cenazesi, Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedildi

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  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Avrupa Müzik'in kurucuları Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetti.
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mehmet Erdem için Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Babalarının acısıyla sarsılan Cengiz Erdem ve Deniz Erdem, taziyeleri kabul etti.

    Mehmet Erdem'in cenazesi Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedildi.

     

     
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Cenaze törenine iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Cenaze törenine katılan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Erdem Ailesi'ne baş sağlığı dileyerek üzüntülerini paylaştı. 
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Alişan
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Birol Namoğlu
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Buse Varol
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Cem Hakko 
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Ferhat Göçer
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Murat Aksu
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Nadide Sultan
  • Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in babaları Mehmet Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı

 

 

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