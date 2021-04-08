Cengiz Ünder için karar verildi

Roma'dan Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder için işler pek istediği gibi gitmedi. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı kendini gösteremeyen yıldız oyuncu için Leicester City kararını verdi.

İngiltere'de yayın yapan Telegraph gazetesinde yer alan haber göre, Leicester City, sezon başında kiraladığı Cengiz Ünder'i kalıcı olarak transfer etmeyecek. Leicester City oyuncuyu 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı ancak İngiliz ekibi bu opsiyonu kullanmayacak.

Sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen düzeye gelemeyen Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla bu sezon 19 maçta görev yaptı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Cengiz Ünder'in Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.