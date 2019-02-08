Erzurum Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nü 9 Ocak'ta telefonla arayan, isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, cezaevinde yatan İ.H.N.'nin 14 yaşındaki kızına bir kişinin istismarda bulunduğu ihbarında bulundu. İhbarcı kişi, ailenin de kızlarını öldüreceğini söyledi. Harekete geçen ekipler, istismar mağdurunun N.N. olduğunu tespit etti.

CENİNDEN ÖRNEK ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve N.N. ile annesi G.N.'nin ifadesine başvuruldu. Çocuk İzleme Merkezi'nde dinlenen N.N., 10 yaşından bu yana dayısının istismarına uğradığını söyledi. N.N.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu ortaya çıktı. N.N.'nin annesinin de onayı ile Erzurum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda mağdurun gebeliği sonlandırıldı, ceninden moleküler genetik inceleme amacıyla parça alındı.

"OLAYI, YENGEME ANLATTIM"

Olayı öğrendikten sonra kaçan dayı M.İ., yakalanıp gözaltına alındı ve 17 Ocak 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. M.İ., hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dayısının ilk istismarına uğradığı dönemde durumu yengesine anlattığını ifade eden N.N., "Yengem beni 'kızım halledeceğim, bakacağım' diyerek geçiştirdi. Annem ve nineme anlattığını söyledi. Ben olacaklardan korktuğum için ilk olayı yalanladım ve inkâr ettim.

"DEFALARCA İSTİSMAR ETTİ"

Sanık bu şekilde defalarca eylemde bulundu, ancak sayısını hatırlayamıyorum. Daha sonra Telsizler'in oradaki eve taşındık. O evdeyken de ben sanığın bu eylemlerinden dolayı olayı kuzenime anlattım. En son olay yeni taşındığımız evde yaşandı. Bu olaydan sonra da sanık her fırsatını buldukça beni defalarca istismar etti. Ben korktuğum ve utandığım için olayı kimselere anlatamadım" diye konuştu.

"İSTİSMARDA BULUNMADIM"

G.N. kardeşinden şikâyetçi olurken, suçlamaları kabul etmeyen M.İ. ise eniştesinin cezaevinde olduğu için kendisinin ablasının evinde kaldığını aktardı. M.İ., "Mağdurun iddia ettiği gibi kendisine nitelikli istismarda bulunmadım. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Niçin böyle bir şey söyledi bilemiyorum. Telsizler'in oradaki evde aynı odada yattığımız doğrudur, ancak odada mağdurun annesi, kardeşleri, ninesi de vardı" dedi.

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçen celse N.N.'nin Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilip, DNA incelemesi için kan örneği aldırılmasını istedi. Mağdura ait kan örneğinde moleküler genetik incelemesi yapılarak, elde edilecek DNA profilinin daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin ön raporunda DNA'sı çıkarılan cenine ait örnek ile karşılaştırılarak ceninin anne ve babasının sanık ve mağdur olup olmadığı araştırıldı.

RAPOR: YÜZDE 99.9 DAYI

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, M.İ.'nin dün yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen DNA inceleme raporunda ceninden ve M.İ.'den alınan örneklerin eşleştiği belirtildi. Raporda, mahkeme kararıyla alınan ceninden alınan örnekle babasının yüzde 99.9 dayı M.İ. olduğuna vurgu yapıldı.

SAVCI, 30 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Gelen rapor üzerine duruşma Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, mahkemeye sunduğu mütalaada, M.İ.'nin 'zincirleme şekilde cebir ve şiddet kullanmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilerek ertelendi.