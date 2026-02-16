Cenk Ergün: 2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Sarı Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Juventus'la ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, "2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik" dedi.
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus karşılaşması öncesi İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.
2013'TEKİ JUVENTUS MAÇI
2013 yılında Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maç hatırlatılan Cenk Ergün, "2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik. Torino'da 2-2 ve İstanbul'da 1-0. Kar nedeniyle iki gün süren maçta Sneijer gol attı. Bu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük zaferlerinden biriydi." dedi.
JUVENTUS - SPALLETTI
Juventus ve teknik direktör Luciano Spalletti'yi değerlendiren Cenk Ergün, "Öncelikle, Spaletti'nin Juventus'u yeniden canlandırdığını, toparladığını söylemek istiyorum. O, zor günler geçiren bir takıma oyununu ve cesaretini kazandıran harika bir teknik direktör. Son yılların en güçlü Juventus takımlarından biri değiller ama Kenan Yıldız var. Çok iyi bir maç olacak." dedi.
GALATASARAY: O ÖLÜMCÜL
Galatasaray'ın değişimini değerlendiren Cenk Ergün, "Bu yıl çok ilginç bir takımımız var. Forvette, siz İtalyanların yakından tanıdığı Victor Osimhen var. Onu transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a transfer ettik. Harika bir adam ve Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri. O sahada olduğunda, biz farklı bir takımız. İlkay Gündoğan var, o bir oyuncu olmaktan önce bizim bir taraftarımız. Kariyerini bizimle bitirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok şey kazanmış olmasına rağmen bir çocuk gibi kutlama yapıyor. Forvette Icardi var, dünya klasmanında olmaya devam ediyor. Sezonun son maçında Osimhen'in arkasında oynadı ama asıl sürpriz, şu anda ligimizdeki en iyi Türk oyuncu olan Barış Alper Yılmaz olacak. Barış Alper; hızlı, güçlü ve birebir durumlarda ölümcül. Spalletti dikkatli olmak zorunda kalacak." sözlerini sarf etti.
TRANSFER DÖNEMİ
"Transferlerinizin çoğu son anda gerçekleşti. Transfer piyasasının son saatlerindeki çılgınlığı anlatır mısınız?" sorusuna cevap veren Ergün, "Transfer döneminin son gününde telefonunuz çalmaya başlar ve durmaz; menajerler ve temsilciler sürekli sizinle iletişime geçer. Absürt taleplerle karşılaşırsını ancak çoğu zaman iyi anlaşmalar da yaparsınız. Bu şekilde çok sayıda oyuncu transfer ettik." dedi.
MAURO ICARDI YANITI
En sevdiği transferinin Mauro Icardi olduğunu söyleyen Cenk Ergün, "Herkes Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin menajeri olduğunu düşünüyor ancak aslında Mauro, bir avukatla çalışıyor. Wanda ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptım. Şunu söylemeliyim, o hiç saçma taleplerde bulunmadı. Bana karşı her zaman dostça davrandı." diye konuştu.
GERÇEKLEŞMEYEN TRANSFER
En sansasyonel transferinin sorulmasının ardından, "Peki ya kaçırılan transfer?" sorusunu yanıtlayan Cenk Ergün, "Transfer döneminin son günü inanılmaz derecede karmaşktır. Birçok transfer, diğer takımların hareketlerine bağlıdır, domino oynamak gibi. 2017'de Juventus'tan Kwadwo Asamoah'u transfer etmek istedik. Bu yüzden Marotta'yı aradım ve bilgi aldım. Oyuncu satılabilir ancak önce onun yerine geçecek Spinazzola konusunda Atalanta'dan cevap beklediklerini söyledi. Sonra Atalanta'nın sportif direktörünü aradım. Bana Spinazzola'yı bırakmak konusunda hazır olduklarını ancak Laxalt için Genoa'nın onayını beklediklerini söyledi. Genoa'yı aradım ve bana Laxalt'ın transfer olmayacağını söylediler. Böylece Juventus ile anlaşma suya düştü." dedi.
ABSÜRT TALEPLER
"Transferde aldığınız en absürt talepler nelerdi?" sorusuna cevap veren Cenk Ergün, "Manejerin adını açıklamayacağ ancak bu kişiyle Galatasaray'a transferi için son güne kadar pazarlık yaptım. Net 3 milyon civarında bir maaş üzerinde anlaştık ancak karısı için bir araba istediği için sözleşmeyi imzalamak istemedi. O zamanlar sponsorumuz olan markanın arabasını istiyordu. Eğer kabul etseydim, diğer oyuncuların eşleri de araba istemeye başlayacaktı. Bu bir felaket olurdu! Bu konuda günlerce tartıştık ama sonunda o vazgeçti. Ben ve eşi kazandık." diye konuştu.
KENAN YILDIZ
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Cenk Ergün, "Bayern Münih'te oynadığı zaman bile rüya gibi bir oyuncuydu. Her gün onunla ilgili telefonlar ve mesajlar alıyordum. Şimdi gerçek bir yıldız oldu. Bence diğer yıldızımız Arda Güler'den bile daha iyi; ikisi biraz sizin Totti ve Del Piero'nuz gibi. Aradaki fark, ikisinin birlikte oynayabilmesi." dedi.
"TRANSFER AÇIK KALMALI"
Birçok teknik direktörün transfer döneminin uzunluğundan şikayet ettiği ve ligler başlamadan önce transferin bitmesini istediği hatırlatılan Cenk Ergün, "Hayır. Açık kalması doğru bence. Çoğu zaman, bir şeye ihtiyacınız olduğunu ancak sonunda fark edersiniz. Şampiyonanın ilk birkaç günü, kadronun tamam olup olmadığını görmek için önemli bir testtir. Spor direktörü deneyimlerime göre, grubu altüst etmemek için son günlerde çok az değişiklik yapmamı isteyen antrenörler oldu." dedi.