Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cenk Ergün: 2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik - Futbol Haberleri

        Cenk Ergün: 2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik

        Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Sarı Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Juventus'la ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, "2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus karşılaşması öncesi İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

        2

        2013'TEKİ JUVENTUS MAÇI

        2013 yılında Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maç hatırlatılan Cenk Ergün, "2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik. Torino'da 2-2 ve İstanbul'da 1-0. Kar nedeniyle iki gün süren maçta Sneijer gol attı. Bu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük zaferlerinden biriydi." dedi.

        3

        JUVENTUS - SPALLETTI

        Juventus ve teknik direktör Luciano Spalletti'yi değerlendiren Cenk Ergün, "Öncelikle, Spaletti'nin Juventus'u yeniden canlandırdığını, toparladığını söylemek istiyorum. O, zor günler geçiren bir takıma oyununu ve cesaretini kazandıran harika bir teknik direktör. Son yılların en güçlü Juventus takımlarından biri değiller ama Kenan Yıldız var. Çok iyi bir maç olacak." dedi.

        4

        GALATASARAY: O ÖLÜMCÜL

        Galatasaray'ın değişimini değerlendiren Cenk Ergün, "Bu yıl çok ilginç bir takımımız var. Forvette, siz İtalyanların yakından tanıdığı Victor Osimhen var. Onu transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a transfer ettik. Harika bir adam ve Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri. O sahada olduğunda, biz farklı bir takımız. İlkay Gündoğan var, o bir oyuncu olmaktan önce bizim bir taraftarımız. Kariyerini bizimle bitirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok şey kazanmış olmasına rağmen bir çocuk gibi kutlama yapıyor. Forvette Icardi var, dünya klasmanında olmaya devam ediyor. Sezonun son maçında Osimhen'in arkasında oynadı ama asıl sürpriz, şu anda ligimizdeki en iyi Türk oyuncu olan Barış Alper Yılmaz olacak. Barış Alper; hızlı, güçlü ve birebir durumlarda ölümcül. Spalletti dikkatli olmak zorunda kalacak." sözlerini sarf etti.

        5

        TRANSFER DÖNEMİ

        "Transferlerinizin çoğu son anda gerçekleşti. Transfer piyasasının son saatlerindeki çılgınlığı anlatır mısınız?" sorusuna cevap veren Ergün, "Transfer döneminin son gününde telefonunuz çalmaya başlar ve durmaz; menajerler ve temsilciler sürekli sizinle iletişime geçer. Absürt taleplerle karşılaşırsını ancak çoğu zaman iyi anlaşmalar da yaparsınız. Bu şekilde çok sayıda oyuncu transfer ettik." dedi.

        6

        MAURO ICARDI YANITI

        En sevdiği transferinin Mauro Icardi olduğunu söyleyen Cenk Ergün, "Herkes Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin menajeri olduğunu düşünüyor ancak aslında Mauro, bir avukatla çalışıyor. Wanda ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptım. Şunu söylemeliyim, o hiç saçma taleplerde bulunmadı. Bana karşı her zaman dostça davrandı." diye konuştu.

        7

        GERÇEKLEŞMEYEN TRANSFER

        En sansasyonel transferinin sorulmasının ardından, "Peki ya kaçırılan transfer?" sorusunu yanıtlayan Cenk Ergün, "Transfer döneminin son günü inanılmaz derecede karmaşktır. Birçok transfer, diğer takımların hareketlerine bağlıdır, domino oynamak gibi. 2017'de Juventus'tan Kwadwo Asamoah'u transfer etmek istedik. Bu yüzden Marotta'yı aradım ve bilgi aldım. Oyuncu satılabilir ancak önce onun yerine geçecek Spinazzola konusunda Atalanta'dan cevap beklediklerini söyledi. Sonra Atalanta'nın sportif direktörünü aradım. Bana Spinazzola'yı bırakmak konusunda hazır olduklarını ancak Laxalt için Genoa'nın onayını beklediklerini söyledi. Genoa'yı aradım ve bana Laxalt'ın transfer olmayacağını söylediler. Böylece Juventus ile anlaşma suya düştü." dedi.

        8

        ABSÜRT TALEPLER

        "Transferde aldığınız en absürt talepler nelerdi?" sorusuna cevap veren Cenk Ergün, "Manejerin adını açıklamayacağ ancak bu kişiyle Galatasaray'a transferi için son güne kadar pazarlık yaptım. Net 3 milyon civarında bir maaş üzerinde anlaştık ancak karısı için bir araba istediği için sözleşmeyi imzalamak istemedi. O zamanlar sponsorumuz olan markanın arabasını istiyordu. Eğer kabul etseydim, diğer oyuncuların eşleri de araba istemeye başlayacaktı. Bu bir felaket olurdu! Bu konuda günlerce tartıştık ama sonunda o vazgeçti. Ben ve eşi kazandık." diye konuştu.

        9

        KENAN YILDIZ

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Cenk Ergün, "Bayern Münih'te oynadığı zaman bile rüya gibi bir oyuncuydu. Her gün onunla ilgili telefonlar ve mesajlar alıyordum. Şimdi gerçek bir yıldız oldu. Bence diğer yıldızımız Arda Güler'den bile daha iyi; ikisi biraz sizin Totti ve Del Piero'nuz gibi. Aradaki fark, ikisinin birlikte oynayabilmesi." dedi.

        10

        "TRANSFER AÇIK KALMALI"

        Birçok teknik direktörün transfer döneminin uzunluğundan şikayet ettiği ve ligler başlamadan önce transferin bitmesini istediği hatırlatılan Cenk Ergün, "Hayır. Açık kalması doğru bence. Çoğu zaman, bir şeye ihtiyacınız olduğunu ancak sonunda fark edersiniz. Şampiyonanın ilk birkaç günü, kadronun tamam olup olmadığını görmek için önemli bir testtir. Spor direktörü deneyimlerime göre, grubu altüst etmemek için son günlerde çok az değişiklik yapmamı isteyen antrenörler oldu." dedi.

        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Ramazan kolilerine ne kadar zam geldi?
        Ramazan kolilerine ne kadar zam geldi?
        İtalyanlara 63 yıldır geçit yok!
        İtalyanlara 63 yıldır geçit yok!
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi