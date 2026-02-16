Cenk Ergün: 2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik

GALATASARAY: O ÖLÜMCÜL

Galatasaray'ın değişimini değerlendiren Cenk Ergün, "Bu yıl çok ilginç bir takımımız var. Forvette, siz İtalyanların yakından tanıdığı Victor Osimhen var. Onu transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a transfer ettik. Harika bir adam ve Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri. O sahada olduğunda, biz farklı bir takımız. İlkay Gündoğan var, o bir oyuncu olmaktan önce bizim bir taraftarımız. Kariyerini bizimle bitirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok şey kazanmış olmasına rağmen bir çocuk gibi kutlama yapıyor. Forvette Icardi var, dünya klasmanında olmaya devam ediyor. Sezonun son maçında Osimhen'in arkasında oynadı ama asıl sürpriz, şu anda ligimizdeki en iyi Türk oyuncu olan Barış Alper Yılmaz olacak. Barış Alper; hızlı, güçlü ve birebir durumlarda ölümcül. Spalletti dikkatli olmak zorunda kalacak." sözlerini sarf etti.