Cenk Ergün'den Zaha ve Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ZAHA'NIN AYRILMA TALEBİ OLDU"

Wilfred Zaha'nın transfer durumuyla ilgili Cenk Erdün, "Devam eden süreçle ilgili bilgi verdiğimizde etkileyebiliyor. Zaha'nın ayrılma talebi oldu. Bizler de şartlar yerine getirilirse kabul edilir dedik. Bu süreç devam ediyor. Eğer görüşmeler istenilen şekilde devam ederse gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

"DERRICK KÖHN İLE İLGİLİ TARAFIMIZA RESMİ TEKLİF OLDU"

Köhn'e transfer teklifi olduğunu dile getiren Ergün, "Derrick Köhn ile ilgili bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi teklif oldu. Oyuncunun tercihi, teklifi değerlendirmemek oldu. Köhn ile ilgili bir gelişme yok şu an. Önümüzde tam 1 ay var, transfer süreci var. Bu zaman içerisinde transfer teklifi olabilir mi, oyuncunun gitme ihtimali var mı, başka ayrılanlar olabilir mi? Başka değerlendirmeler olabilir. Şu an için böyle bir süreç yok." ifadelerini kullandı.