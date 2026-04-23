CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı uyguladığı abluka kapsamında 31 gemiye geri dönmesi veya (İran’a ait) bir limana dönmesi talimatı vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Gemilerin büyük çoğunluğunun ABD'nin talimatlarına uyduğu" belirtilen açıklamada, geri dönen gemilerin çoğunun petrol tankeri olduğu bilgisine yer verildi.

CENTCOM'dan 20 Nisan'da yapılan açıklamada, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş veya çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın başlamasından bu yana (13 Nisan), ABD güçlerinin 27 geminin geri dönmesi veya bir İran limanına dönmesi için talimat verdiği aktarılmıştı.​​​​​​​

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.