Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Dünyanın neredeyse tek gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgını ile ilgili vakaların Türkiye’de de artışa geçmesi üzerine başlatılan “evde kal” çağrısına iletişim operatörlerinden de destek geldi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre GSM şirketleri, abonelerinin telefon ekranlarının üst kısmında yer alan ve hizmet alınan operatörü gösteren kısıma “#EvdeKal TR” ifadesini de ekledi.

Koronavirüsünün yayılma hızını azaltmak için vatandaşların eve kapanmasına destek olmak için Vodafone, şebeke adını “#EvdeKal TR” olarak değiştirdi.

ÜÇ OPERATÖRDEN ORTAK ÇAĞRI: EVDEN YAPIN

Dün de Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’u aynı çatı altında buluşturan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD),koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, abonelere bugünlerde işlemlerini evlerinden çıkmadan, Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda ile online kanallar üzerinden yapmalarını tavsiye etmişti.

Açıklamada, “Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız” denilmişti.

Üç iletişim operatörü tarafından desteklenen açıklamada, “Sosyal mesafeyi korumaları gereken bugünlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler” ifadelerine yer verilmişti.