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Ceren Moray'ın panik anları: Yakın arkadaşım!

Nico Brun ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Ceren Moray, dün akşam Cihangir'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Taksi bekledikleri sırada flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran ikili, mekana geri kaçtı. Daha sonra tek başına çıkan ünlü oyuncu, gizemli erkek arkadaşıyla ilgili soruları "Çok yakın arkadaşım" diyerek geçiştirdi

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  • Ceren Moray ile Doğu Orcan'ın panik anları: Yakın arkadaşım!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz ay Fransız Nico Brun ile evliliğini sonlandıran Ceren Moray, dün gece Cihangir'deki bir mekan çıkışında gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Taksi bekledikleri sırada flaşların patlamasıyla panikleyen ikili, daha sonra mekana geri girdi.
  • Ceren Moray ile Doğu Orcan'ın panik anları: Yakın arkadaşım!

    "YAKIN ARKADAŞIM!"

    Bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen 36 yaşındaki oyuncu, istediği olmayında tek başına çıkmak zorunda kaldı.

    Ceren Moray, muhabirlerin "Ceren Hanım, yanınızdaki erkek arkadaşınızla içeri kaçtınız. Yeni bir ilişkiye mi başladınız? Hayırlı olsun diyelim mi?" şeklindeki sorularına "Arkadaşımla beraberdim. Şimdi evime gidiyorum. Yanımdaki erkek arkadaşım çok yakın arkadaşımdı." diyerek, kaçamak cevap verdi.
  • Ceren Moray ile Doğu Orcan'ın panik anları: Yakın arkadaşım!

    "CEREN İLE ALAKAM YOK"

    Moray'ın erkek arkadaşı ise 10 dakika sonra çıktı. Alkolün verdiği etkiyle ayakta durmakta güçlük çeken ünlü oyuncunun arkadaşı, gazetecilere "Ne yapıyorsunuz siz? Ben burada çalışıyorum. Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren ile alakam yok." diyerek ironi yaptı.

    Moray'ın gizemli erkek arkadaşının, DJ'lik de yapan ajans sahibi Doğu Orcan olduğu öğrenildi. 
  • Ceren Moray ile Doğu Orcan'ın panik anları: Yakın arkadaşım!

    "TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Öte yandan 2017'de Bodrum'da nikah masasına oturan oyuncu Ceren Moray ile Nico Brun, geçtiğimiz ay 5 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Geçtiğimiz günlerde boşanma hakkında ilk kez konuşan Moray, "Ben toparlanmaya çalışıyorum. En kısa sürede atlatacağım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Ceren Moray ile Doğu Orcan'ın panik anları: Yakın arkadaşım!

    BARCELONA'DA TANIŞMIŞLARDI

    Ceren Moray ile Nico Brun, 2017'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Moray, daha önce Brun ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

    Bercelona'da tanıştık. Turist olarak geldiğimiz bu şehirde geçirecek kısa bir zamanı kalmıştı ikimizin de. İstanbul'a geri döndüğümde bavullarımı havalimanında bırakmış olduğumu eve gelip de telefonla bu bana bildirildiğinde anladım, o derece akıl yitimişim yani.

    Daha o gün aradı Nico, İstanbul'a geleceğini söyledi. Çok gerildim. O büyünün bozulmasını istemiyordum çünkü.
  • Ceren Moray ile Doğu Orcan'ın panik anları: Yakın arkadaşım!

    Geldiğinde her ikimiz de nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Aradan birkaç saat geçti belki "Bu kızın peşinden gitmeseydim hayatım nasıl olurdu?' diye düşünmek benim için çok yorucu." dedi.

    Zaten ben de ona o gün aşık oldum. Sonrasında ikimiz için de uzun ve maddi-manevi zorlayıcı bir seyahatler zinciri başladı. Arkasından da evlendik.
  • Ceren Moray ile Doğu Orcan'ın panik anları: Yakın arkadaşım!

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