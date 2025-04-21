Cerrahpaşa Pediatri Şenliği'ne katıldılar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu, çocuk kliniğinde uzun süredir tedavi gören onlarca minik kalp için 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle organize ettikleri Cerrahpaşa Pediatri Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

BEŞİKTAŞ JK KADIN FUTBOL TAKIMI TAM KADRO ŞENLİKTE

Organizasyona; Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı tam kadro olarak katıldı. Ellerinde hediyelerle gelen Beşiktaşlı sporcular kutlamada büyük ilgi gördü. Hem çocukları hem de ailelerini sevindiren Beşiktaşlı sporcular, hediyeler dağıttığı miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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SELDA TOPAL VE ZEYNEP DEMİREL ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Çizgi Film Karakterlerinin dev boyuttaki maskotları ile çocuklara sürpriz yapan Selda Topal, hasta çocukları sevince boğdu. Kendisi de yeni anne olan Zeynep Demirel ise miniklerle bol bol oyun oynadı. Serviste yattığı için şenliğe inemeyen çocukları da odalarında ziyaret eden ünlüler, duygularını; "Çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm dünyaya bedel" şeklinde dile getirdi.

Selda Topal - Zeynep Demirel TÜRK BAYRAKLARI WILMA ELLES’DEN Sabahın erken saatlerinde elinde bayraklarla hastaneye gelen Wilma Elles’i gören hasta yakınları, ünlü oyuncunun etrafında sevgi çemberi oluşturdu. Carolin diye tezahürat yapan aileleri sevgiyle kucaklayan Elles, tüm çocuklar ve aileleriyle tek tek fotoğraf çektirip, Türk Bayrağı dağıttı. Wilma Elles Hastane Bahçesine kurulan oyun alanlarında sporcular, ünlüler ve doktorları ile saatlerce vakit geçiren minikler, bayramı coşkuyla kutladı. Etkinlik sonunda katılan ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan isimlere teşekkür belgeleri takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu; “Çocuklar geleceğe dair en büyük varlıklarımız, çocukların hastalığı dünyayı durduracak kadar kötü bir şey. Bizler çocuk hekimleri olarak onlar için varız. Buradaki çocuklarımız, 23 Nisan’da düzenlenen şenliklerin bir parçası olamıyorlar. Bu nedenle birkaç saatliğine de olsa onlara bu duyguyu coşkuyla yaşatan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.