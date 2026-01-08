Las Vegas'ta 6-9 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2026, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak teknoloji sektörünün en son yeniliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu yılki etkinlikte ASUS, hem profesyonel kullanıcılara hem de oyunculara yönelik geniş bir ürün yelpazesiyle öne çıktı. Şirket, yapay zeka destekli işlemciler, gelişmiş çift ekran teknolojileri ve özel işbirlikleriyle inovasyon sınırlarını zorladı. Fuarda tanıtılan cihazlar, daha önce İstanbul'da sınırlı sayıda basın mensubuna özel bir etkinlikte de deneyimletilmişti.

ZENBOOK DUO İLE YENİ NESİL ÇİFT EKRAN DENEYİMİ

ASUS, çift ekranlı dizüstü bilgisayar pazarındaki liderliğini Zenbook DUO (2026) UX8407 modeli ile daha da güçlendirdi. Ceraluminum adlı özel alaşımdan üretilen ultra dayanıklı ve hafif kasa, cihazı mobil profesyoneller için ideal kılıyor. Intel Core Ultra X9 Serisi 3 işlemciyle güçlendirilen model, 180 TOPS'a varan yapay zeka performansı sunarak içerik üretimi ve çoklu görevlerde üstün verimlilik sağlıyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliği, iki adet 14 inç 3K ASUS Lumina Pro OLED ekranı. Ekranlar arasındaki boşluk önceki nesle göre yüzde 70 azaltılarak neredeyse kesintisiz bir görüntüleme alanı yaratıldı. Her ekran 1000 nit tepe parlaklık, 48-144 Hz değişken yenileme hızı, Dolby Vision sertifikası ve yansıma önleyici kaplama ile donatıldı. Geliştirilmiş ScreenXpert yazılımı, çoklu ekran yönetimini kolaylaştırırken paylaşım ve işbirliği modlarını otomatik olarak aktif hale getiriyor.

Soğutma sistemi de önemli iyileştirmeler içeriyor: Hava kanallarının yüzey alanı üç katına çıkarıldı, fanlar büyütüldü ve böylece 45W TDP'ye ulaşılırken sessiz çalışma korundu. 99 Wh kapasiteli çift batarya uzun pil ömrü vaat ederken, yeniden tasarlanan entegre kickstand ve MagLatch manyetik klavye yerleştirme sistemi farklı kullanım senaryolarında maksimum stabilite sağlıyor. Altı hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemi ise multimedya deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. KOJIMA PRODUCTIONS İŞBİRLİĞİYLE SINIRLI ÜRETİM ROG FLOW Z13-KJP ASUS Republic of Gamers (ROG), efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima'nın stüdyosu Kojima Productions ile gerçekleştirdiği heyecan verici işbirliğini duyurdu. Bu ortaklık kapsamında, ünlü sanatçı Yoji Shinkawa'nın tasarladığı sınırlı üretim ROG Flow Z13-KJP oyuncu tableti ve özel çevre birimleri tanıtıldı. Cihaz, Kojima Productions'ın ikonik "Ludens" karakterinden ilham alan estetik unsurlarla dikkat çekiyor ve "For Ludens Who Dare" sloganıyla markalandı. Performans açısından ROG Flow Z13-KJP, AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemciyle donatıldı. 16 Zen 5 çekirdeği, 40 RDNA 3.5 GPU birimi ve 128 GB birleşik bellek mimarisi sayesinde yüksek oyun ve yaratıcı iş yüklerini sorunsuz yönetiyor. 50 TOPS NPU birimi yerel yapay zeka uygulamalarını desteklerken, 13.4 inç 2.5K Nebula ekran 180 Hz yenileme hızı ve geniş renk gamı sunuyor. Çıkarılabilir klavye ile tablet ve notebook modları arasında geçiş yapılabilen cihaz, koleksiyonluk kutu, özel çanta ve aksesuarlarla birlikte geliyor.