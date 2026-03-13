Canlı
        Çetin Altay: Ağlatmak kolay, güldürmek zor

        Çetin Altay, dram ve komedi filmleri hakkında konuştu. Komedi filminin zor olduğuna dikkat çeken oyuncu, "Ağlatmak kolay, güldürmek ise çok zor" ifadelerini kullandı

        13.03.2026 - 08:10
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Çetin Altay, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan Altay, formunu koruma süreci ve yeni projeleri hakkında konuştu. İftara kadar yürümeyi amaçladığını belirten Altay, "Oruçluyken de spora devam ediyorum. Bayağı kilo verdim, 80 kilo civarına insem iyi olur. Şu an sanırım 90'ların başındayım" şeklinde konuştu.

        Spor rutininden de bahseden oyuncu, "Bu aralar spor yapmıyorum ama ufak ufak başladım. Kaslı biri değilim, kasım yokken bile 30 kilometre koşabiliyordum. Kastan ziyade kondisyona ağırlık veriyorum. Bir saat yürüyüp, bir saat koşup, bir saat yüzdükten sonra fitness yapıyordum" dedi.

        Projeleriyle ilgili de bilgiler veren Altay, "Oflu Hoca 6' geliyor, muhtemelen mayıs ayında vizyona girecek. Üzerinde çalıştığımız başka projeler daha var, onları da çekebiliriz. Tiyatro oyunum güzel gidiyor. Televizyon için bir demo çektik; iki dizi projesi aşamasındayız, belki dijital platformda da yer alabiliriz" açıklamasını yaptı.

        "AĞLATMAK DAHA KOLAY, GÜLDÜRMEK İSE ÇOK ZORDUR"

        Komedi ve dram tercihlerine de değinen oyuncu, "Drama projesi olur mu?" sorusuna, "Bir dram projesi konuşuldu ama hayata geçmedi. Belki ileride kendimiz bir dram yapabiliriz. Biraz çalışınca o türde de oynarım. Ancak komedi zordur; ağlatmak daha kolay, güldürmek ise çok zordur" diye konuştu.

        "PARAYLA İŞİMİZ YOK"

        Sakal tercihini de açıklayan oyuncu, "Sakalı kesemiyorum çünkü bir devamlılığı var. En son 2-3 yıl önce kesmiştim. Yapımcı 'Kes' derse ve proje uygunsa keserim. Oyuncunun yüzü kendisinin değildir" şeklinde konuştu. "Yapmam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna ise Altay, "Rol geldiği zaman konuşuruz. Mesele para değil; neyin uymayacağını şimdiden bilemiyorum. Parayla işimiz yok, biz para aramıyoruz" yanıtını verdi.

